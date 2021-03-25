Дисциплина на расстоянии

В условиях антиковидных ограничений компании активнее пользуются услугами сторонних специалистов или переводят штатников на удаленный режим работы. В теории такой формат более продуктивен из-за отсутствия «лишних» трат на содержание офиса, рабочего места и необходимости обеспечивать социальные гарантии работникам. Однако на деле удаленка может обернуться еще большими расходами из-за нерасторопности или плохой организованности фрилансеров и, как следствие, срывов целых проектов.



Существует несколько концептуальных подходов для контроля за удаленными сотрудниками – технические, мотивационные и методы личного наблюдения. Как показал наш небольшой опрос, красноярский бизнес практически не использует первый вариант, так как считает его неэффективным или слишком дорогим, а вот вторые два активно внедряются в работу.

Руководитель IT-компании Maximus Тимофей Моисеев считает, что технические средства контроля в виде веб-камер или скринов экрана могут применяться, но малоэффективны в условиях мультирегиональных проектов. По его словам, существует множество программ, которые позволяют вести список посещенных сайтов, делать скриншоты рабочих экранов с определенным графиком, мониторить использование программ и поисковых запросов. Более того, некоторые из них могут блокировать нежелательные сайты. Существуют программы, которые сотрудник даже не видит.

«Мне кажется, такие «шпионские» технические методы контроля контрпродуктивны. Безусловно, все зависит от проекта, разбросанности сотрудников – у нас специалисты могут находиться в нескольких регионах одновременно. Кто будет за ними следить через «вебку», учитывая разницу во времени? Это лишние трудозатраты. Конечно, есть более хитроумные технические средства, позволяющие следить за временем, проведенным каждым «в работе», или отслеживать «серфинг» в сети. Но каков смысл? Для проекта нужен конкретный результат к определенному времени. Сколько времени уходит у каждого на один и тот же объем работы, меня не интересует. При условии, что все выполняется в срок. Если человек бьет баклуши девять дней, а на десятый выполняет все в один присест – пожалуйста. Конечно, я утрирую, но смысл понятен. Использование отслеживающих программ в случае работы с фрилансерами еще и неэтично. Как правило, они пользуются собственными «орудиями производства». Если речь идет о технике работодателя, то это допустимо, но мы такое не практикуем».

В то же время он не отрицает, что контролировать сотрудников необходимо. «В ряде проектов существуют некоторые промежуточные этапы, к которым должен быть готов определенный объем работы. Одновременно нужно бывает скомпоновать сразу несколько блоков от нескольких специалистов. Кроме того, некоторые сотрудники должны быть постоянно на связи – для решения сиюминутных задач. Для этого у нас существуют некие договоренности. Все обговаривается. Мы понимаем, что удаленный формат – это более свободный режим для сотрудника. Хочется ему сделать обед на два часа раньше? Пожалуйста. Только будь добр быть на месте в нужное время. Кстати, место в век технологий тоже не так уж и важно».

Моисеев отмечает, что формат удаленной работы на самом деле априори предполагает больший контроль, чем офисный: «В офисе есть планерки, но эти мероприятия есть и на удаленке. И к слову, их даже больше. Конечно, все зависит от конкретного направления, проектного менеджера или тимлида. Тут нельзя отсидеться, как в офисе».

Управляющий партнер юридической компании «Антикризисный центр» Дмитрий Провоторов считает, что в основе всей концепции удаленной работы должно быть доверие: «Я не вижу никаких сложностей в удаленной работе. К слову, так даже легче. При разборе документов в условиях, к примеру, нашего офиса, где open-space, сотрудникам было сложнее сосредоточиться. Когда кто-то у тебя под боком громко общается по телефону, вникнуть в суть вопроса сложнее. По сути, в юридической практике офис нужен лишь для представительских функций – встречи с клиентами, презентаций».

Провоторов считает, что инспекции тем не менее нужны, и наиболее результативным методом, с его точки зрения, является проверка по контрольным точкам: «Такой подход может быть использован практически в любой сфере – юриспруденции, дизайне, проектировании, даже в ЖКХ… Суть в том, что сотрудник на каждом контрольном этапе делает определенные пометки – это может быть галочка в таблице, фотография о проделанной работе, отчет. Галочка допустима, где используется интеллектуальный труд, чтобы использовать эту информацию для координации больших проектов. А фотографии или видео могут использоваться, к примеру, для слежения за работой няни, дворника. Тут никакого хитрого технического оснащения не нужно – достаточно телефона, который сегодня у каждого. Конечно, могут быть сложности, если работник ставит галочку формально или не обладает достаточной самоорганизованностью или дисциплиной».

Глава типографии Юрий Шкель рассказывает, что технические методы эффективны, однако лишь в больших корпорациях или государственных интегрированных структурах: «Технические средства контроля в виде записывания скринов на удаленном доступе, отслеживания трафика и даже переговоров сотрудников, запрета использования определенного вида ресурсов допустимы. Однако, мне кажется, это имеет смысл в вертикально интегрированных структурах, когда есть риски коррупции или воровства. Тут полагаться на лучшие человеческие чувства и осознанность нельзя».

В то же время Шкель считает, что чрезмерный контроль подрывает внутренний дух в команде: «Об этом многие забывают. Но чрезмерное контролирование со стороны руководства выглядит как взаимоотношения надзирателя и заключенного. По итогу можно достигнуть обратного эффекта – вместо повышения результативности уйти в формализм и не добиться вообще никакого результата. Понятное дело, что в работе всегда будет начальник и подчиненный, но все-таки, когда команда делает одно дело, психологический климат очень важен».

Тем не менее Юрий Шкель отмечает: жесткие методики допустимы, когда речь идет о начинающих или непроверенных сотрудниках: «Непроверенного человека мы всегда контролируем на всех этапах работы. Так, если надежному сотруднику определяется дедлайн – время, когда нужно сдать работу, то для новичка мы предлагаем редлайн – время, когда работу еще можно исправить или делегировать другому члену команды. В нашем деле это очень важно, потому что задержка в одном сегменте тут же отражается на всем процессе. Контрольные точки на всех этапах должны быть разработаны таким образом, чтобы было понятно, где сложность».

По его словам, важно создать для удаленщиков атмосферу, понимание того, что он работает в колективе. Также полезным может быть некий корпоративный чат в мессенджере. «Нужно лишь следить, чтобы канал не превратился в бессмысленную «болталку». Конечно, идеально, если вы лично знаете сотрудников, знаете, чем они живут. Это не всегда возможно в условиях больших проектов, но в региональном и уже тем более в городском масштабе вполне», – рассказывает Юрий Шкель.

Представитель компании «Арбонум Сейлз» Алексей Аверин отмечает, что наиболее продуктивным является тщательный отбор кадров: «Очевидно, что объемы удаленной работы будут лишь расти. Даже после окончания пандемии и отмены ограничений. Я уверен в этом, так как такой формат позволяет экономить на аренде офисных площадей, привлекать узких специалистов именно в тот момент, когда они нужны. Самым продуктивным методом контроля является отбор кадров. Мне кажется, чрезмерный контроль со стороны работодателя не то чтобы неэтичен. Просто это лишние трудозатраты, расходы… Ведь нужно множество программ, регламентов. А еще тот, кто будет следить. И если у вас такие сотрудники, которые только и делают, что увиливают от работы, «серфят» по сети, работают только из-под палки, стоит призадуматься, а по пути ли вам с ними, что они делают в вашей компании? Сервис Arbonum позволяет эффективно взаимодействовать с фрилансерами и не только защищает интересы последних, но и позволяет работодателям эффективно формировать команду, сохранять ее. При этом совершенно не важно, работаете ли вы с одним фрилансером или с тысячей. Сервис одинаково удобен для любого масштаба. Arbonum позволяет создавать задачи и проводить выплаты в любом месте и в любое время без расписок, встреч в офисе и прочей лишней волокиты».