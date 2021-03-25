Дума ХМАО досрочно прекратила депутатские полномочия Андрея Филатова

Дума Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) досрочно прекратила депутатские полномочия Андрея Филатова, который был избран главой Сургута. Решение было принято сегодня на заседании окружной думы.

Отметим, это первое очное заседание с начала пандемии коронавируса. Исключением было заседание 13 сентября 2020, в ходе которого депутаты избирали губернатора Югры.

Напомним, в конце февраля дума Сургута избрала господина Филатова новым главой города. Стоит отметить, что избрать мэра удалось не с первом попытки. Первый конкурс дума Сургута признала несостоявшимся, так как из 66 претендентов только один смог правильно оформить документы. На повторный конкурс по выборам главы заявились 30 человек — вдвое меньше, чем в первый раз. В итоге ко второму этапу конкурса было допущено пять человек. Уже тогда Андрея Филатова называли фаворитом конкурса.

Кроме того, депутаты исключили господина Филатова из состава комитета думы Югры по бюджету, финансам и налоговой политике, где он занимал должность председателя. На этот пост планируется назначить заместителя председателя комитета Леонида Михалко. Соответствующий вопрос включен в повестку сегодняшнего заседания.

Леонид Михалко в 1988 году окончил Тюменский индустриальный институт по специальности «сооружение газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз», присвоена квалификация «Инженер-механик», в 2003 году — Государственную Академию повышения квалификации и переподготовки кадров для строительства и ЖКХ России. В 2001 году был избран депутатом думы Октябрьского района, с 2002 по 2011 годы был депутатом Тюменской области в двух созывах. С 2011 является депутатом думы ХМАО.

Анастасия Реутова