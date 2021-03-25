Москва и Сеул обсуждают создание инвестиционного фонда объемом до $1 млрд

Россия и Южная Корея ведут переговоры о создании совместного инвестиционного фонда, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Южной Кореи Чон Ый Ёном в Сеуле. Он отметил, что объем фонда может достигать $1 млрд.

«Ведутся переговоры о создании российско-корейского инвестиционного фонда объемом до $1 млрд»,— сказал господин Лавров во время совместной пресс-конференции (цитата по ТАСС). Он отметил, что сейчас осуществляются и готовятся к реализации «проекты по инвестиционному сотрудничеству на Дальнем Востоке и в арктической зоне».

Сергей Лавров прибыл в Сеул 24 марта. В рамках визита глава российского МИДа провел первую личную встречу с Чон Ый Ёном. Накануне руководители внешнеполитических ведомств открыли год взаимных обменов между Россией и Южной Кореей.