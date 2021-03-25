В России сократилось число торговых центров с нарушениями пожарной безопасности

Число торговых центров, нарушающих требования пожарной безопасности, сократилось на треть после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, сообщила пресс-служба МЧС. По данным ведомства, сокращение произошло из-за участившихся проверок объектов и роста ответственности собственников.

«Собственники устранили более 200 тыс. нарушений обязательных требований пожарной безопасности. В итоге количество объектов, имеющих нарушения, сократилось на 27%»,— сообщила пресс-служба МЧС ТАСС. При этом число пожаров на крупных объектах торговли снизилось более чем на 9%, причинами более половины пожаров были нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

По данным МЧС, после пожара в «Зимней вишне» внеплановые проверки прошли в более 11 тыс. торгово-развлекательных центрах., выявлено 282 тыс. грубых нарушений требований пожарной безопасности. Среди основных нарушений — неисправность автоматических противопожарных систем, ненадлежащее содержание эвакуационных выходов, недостаток первичных средств пожаротушения, ненадлежащее обучение работников.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, 79 пострадали. По делу арестованы 15 человек — это собственники, управляющие, охранник, экс-руководители регионального управления МЧС, ответственные за ввод здания в эксплуатацию и другие.

Подробнее о последствиях пожара — в материале “Ъ” «Дело о пожаре в "Зимней вишне" закончили взяткой».