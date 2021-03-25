Александра Бойкова и Дмитрий Козловский накатали лидерство

Чистейший прокат короткой программы, за которую российский дуэт Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получил 80,16 баллов, позволил им занять промежуточное первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме. Другие отечественные пары — Анастасия Мишина с Александром Галямовым и Евгения Тарасова с Владимировым Морозовым — расположились соответственно на третьей и четвертой строчках.

Чистейший прокат короткой программы, за которую российский дуэт Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получил 80,16 баллов, позволил им занять промежуточное первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме. Другие отечественные пары — Анастасия Мишина с Александром Галямовым и Евгения Тарасова с Владимировым Морозовым — расположились соответственно на третьей и четвертой строчках.

Безупречный прокат короткой программы на мировом первенстве в Стокгольме вывел в лидеры российскую пару Александру Бойкову и Дмитрия Козловского. Действующие чемпионы Европы презентовали новую программу, поставленную на музыку из мультфильма «Ходячий замок». От предыдущей композиции — саундтрека к кинофильму «Звезда пленительного счастья» — пара отказалась меньше чем за месяц до старта. В прокатах они часто допускали грубую ошибку на выбросе, из-за чего проигрывали своим соотечественникам. Теперь избежать каких-либо даже мельчайших помарок Бойковой и Козловскому наконец-то удалось: абсолютно все элементы были выполнены на самый высокий, четвертый уровень. Они стали единственными, кому удалось преодолеть гроссмейстерскую отметку в 80 баллов.

Не так сильно от них отстали ставшие третьими Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Впервые выступавшие на чемпионате мира, они выглядели отнюдь не как дебютанты. В Стокгольме фигуристы вновь показали весьма удачную программу, поставленную по мотивам балета «Эсмеральда» Пуни. Пара, несмотря на отсутствие опыта выступлений на крупных международных соревнованиях, сумела справиться с волнением и обойтись без серьезных ошибок. Было несколько недочетов — Мишина и Галлямов разошлись на параллельном вращении и получили за подкрут только третий уровень, но это на общем впечатлении не отразилось. За технику пара сумела получить очень высокие оценки — более 40 баллов, а в сумме — 75,79.

Хуже других российских дуэтов выступила самая опытная отечественная пара — Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Этот чемпионат мира для них уже шестой по счету. На последних двух им удалось завоевать серебряные медали. В этом сезоне дуэт решил вновь катать мощнейшую программу «Болеро». Только вот выдать чистый прокат пара, видимо, уже настроившаяся на золото, не смогла. Лидерам они проиграли почти десять баллов. Евгения Тарасова вместо тройного тулупа сделала только двойной. Плюс, они не уложились в музыку, из-за чего потеряли еще один балл. Тарасова и Морозов, получившие за прокат только 71,46 баллов, лишили себя права на ошибку в произвольной программе, а, возможно, вообще шансов на победу. Отыграть десять баллов им, несмотря на колоссальный опыт, будет почти нереально.

Главными соперниками российских пар предсказуемо оказался дуэт китайский. Действующие чемпионы мира Сюй Вэньцзин и Хань Цун из-за пандемии коронавируса не выступали на соревнованиях более года, поэтому оставались некоторые сомнения насчет их готовности к мировому первенству. Тем не менее, китайцы откатали свою программу чисто, за исключением небольшой помарки на параллельном прыжке. Тройной тулуп был оценен на минусы из-за того, что Суй Вэньцзин сделала на выезде из него степ-аут. На итоговой оценке за короткую программу ошибка, впрочем, повлияла незначительно. В сумме китайский дуэт набрал 77,62 и занял промежуточное второе место.

Екатерина Ремизова