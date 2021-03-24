Папа римский сократил зарплаты кардиналам и служащим

Папа римский Франциск решил сократить зарплаты кардиналам и служащим учреждений Святого престола, его послание опубликовано на сайте службы печати Ватикана. Причиной сокращения выплат стало ухудшение финансовой ситуации на фоне пандемии коронавируса.

С 1 апреля содержание кардиналов сокращается на 10%, других руководящих сановников — на 8%, нижестоящих сотрудников, священнослужителей и монахов — на 3%. Также с 1 апреля текущего года по 31 марта 2023 года приостанавливается повышение жалованья некоторым категориям служащих, ранее повышение осуществлялось каждые два года. Таким образом планируется сохранить рабочие места.

Ранее папа римский Франциск осудил преступность, которая наживается на теме пандемии коронавируса. По его словам, по всему миру действует мафия.