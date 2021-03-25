Уржумцев Михаил Михайлович

Родился 17 февраля 1970 года в Ленинграде. В 1994 году окончил Санкт-Петербургскую государственную инженерно-экономическую академию по специальности «инженер-экономист». Cтажировался в Японии, проходил обучение в Швеции по программам «Организация торговли» и «Инвестиционный план». В 1998 году прошел обучение по президентской программе подготовки молодых руководителей.

С 1993 года работал специалистом службы ВЭД по работе с таможней в ЗАО «Первомайская заря». Позже стал руководителем группы маркетинга, а затем — референтом гендиректора компании по работе с инвесторами. В 1997 году возглавил компанию «Курт Келлерманн Санкт-Петербург», которая представляла в России шведский бренд Kellermann.

В 2005 году стал гендиректором ОАО «Мэлон Фэшн Груп», которое образовалось после реорганизации «Первомайской зари». С 2014 года был президентом компании, а в октябре 2015 года вернулся на пост генерального директора.