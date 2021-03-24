Виргиния стала 23-м штатом США, отменившим смертную казнь

Губернатор штата Виргиния США Ральф Нортэм подписал законопроект об отмене смертной казни, сообщается в его Twitter. Ее заменят пожизненным заключением без права на условно-досрочное освобождение. Виргиния стала 23-м штатом, отказавшимся от смертной казни на своей территории.

Виргиния была лидером по числу смертных приговоров. За все время существования штата, в том числе в статусе британской колонии, казнили около 1,4 тыс. человек. С 2017 года приведение в исполнение приговоров к высшей мере наказания было приостановлено.

В июле 2020 года в США после 17-летнего перерыва возобновили исполнение смертных приговоров на федеральном уровне. ЕС призвал США прекратить исполнение казней.