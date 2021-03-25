Долговые мигранты

Крупные игроки микрофинансового рынка начинают проявлять интерес к сегменту займов для нерезидентов. В условиях ужесточившейся борьбы за традиционного клиента этот сегмент, оцениваемый в 40–50 млрд руб., выглядит привлекательным. Сейчас на нем работают всего четыре небольших компании, покрывающие только 10% спроса. Интерес к этому бизнесу сдерживают слишком высокие риски дефолтов.

Одна из крупнейших микрофинансовых организаций МФК «МигКредит» собирается выдавать займы нерезидентам. Выйти на рынок компания рассчитывает в июле, сейчас идет подбор команды, проработка бизнес-процесса выдачи и обслуживания клиента и выбор IT-платформы, рассказал “Ъ” гендиректор «МигКредит» Олег Гришин. К 2024 году компания надеется выдать около 500 тыс. займов в объеме 1 млрд руб. «МигКредит» планирует предоставлять займы до 50 тыс. руб. при среднем размере 30–35 тыс. руб., что выше, чем у конкурентов (15–20 тыс. руб.). Доход с каждого займа ожидается в размере 32–40 тыс. руб.

По данным НРА, по итогам третьего квартала 2020 года «МигКредит» был третьим по размеру портфеля займов (более 6 млрд руб.) и крупнейшим по объему портфеля долгосрочных займов (installment, 5,8 млрд руб.).

Потенциальный объем рынка микрозаймов нерезидентам «МигКредит» оценивает в 40–50 млрд руб. (при общем объеме рынка микрозаймов в 200–220 млрд руб.). Сегодня в России находятся 4 млн трудовых мигрантов, 10% из них могут получить заем в МФО, оценивают в «МигКредите». Но пока в сегменте действуют всего четыре компании, объем выдач которых оценивается в 5 млрд руб. Они специализируются на работе с трудовыми мигрантами, предлагая целевые займы на приобретение патентов.

Вместе с тем новое направление требует заметных затрат — инвестиции компании составят 20–30 млн руб. «Специфика работы с сегментом требует создания отдельной IT-инфраструктуры, отдельной команды, обязательно владеющей киргизским, узбекским и таджикским языками»,— поясняет господин Гришин. На первом этапе работа будет организована преимущественно офлайн — это связано с трудностью проверки документов потенциальных клиентов и с отсутствием технологий привлечения их онлайн.

В России уже были попытки оказывать микрофинансовые услуги мигрантам. Однако высокие риски, отсутствие инфраструктуры взыскания, неразвитое законодательство сдерживают выход на этот рынок. ГК Eqvanta пилотировала направление почти год, но, не выйдя за это время на целевые показатели, остановила финансирование, рассказывает директор по развитию бизнеса и стратегическому планированию компании Екатерина Загитова.

Отчасти сыграли роль пандемия и локдаун — половина мигрантов вернулись в родную страну, поясняет она. Но также для успешной работы необходимо изменить многие подходы. Это относится к скорингу и БКИ, к взысканию (которое нужно организовать в том числе за пределами России), к офисам и персоналу в них (сотрудники должны быть «местными», сервисы в офисе и смежные продукты — наиболее близкие к данному населению, такие как денежные переводы, покупка авиабилетов), перечисляет госпожа Загитова.

Риски сегмента существенно выше, чем при работе с российскими гражданами. «Например, в случае дефолта непонятен механизм взыскания, как искать заемщика, если он уехал к себе на родину в другую страну»,— подчеркивает гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

Еще одна проблема — где получить необходимую информацию, которой хватит для качественной оценки платежеспособности потенциального заемщика, добавляет гендиректор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко. Направление, полагает она, было бы интересным для компаний при условии обмена кредитной информации между странами, наличии единых платформ и баз данных по клиентам, считает она.

У разных групп клиентов внутри сегмента — свои особенности, связанные с ментальными, конфессиональными, культурными различиями, отмечает директор СРО «МиР» Елена Стратьева, необходима готовность работать с диаспорой в целом. Те организации, которые уже работают в сегменте, уточняет директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин выдают займы на короткий срок с ограничением максимальной суммы и под более высокий процент, который покрывает риски невозврата.

Полина Трифонова