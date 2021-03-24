В Туапсе из-за дождей рухнули две подпорные стены

Из-за обильных осадков в курортном городе обрушились уже две подпорные стены, об этом сообщает пресс-служба администрации Туапсе. Сегодня не выдержала бутовая кладка стены по ул. К. Либкнехта.

«Эта стена, предположительно 1938-1939 годов постройки. Непрекращающиеся дожди могли вызвать сход грунта. Ведется установка временного укрепления в виде фундаментных блоков», - рассказали в мэрии, уточнив, что расположенный поблизости газопровод не поврежден.

Вчера, 23 марта, был введен режим «Чрезвычайная ситуация локального характера» по ул. Кирова, в районе дома N64, где также произошло обрушение подпорной стены.

Как писал “Ъ-Кубань”, 23 марта в Сочи произошел обвал почвы рядом с жилой семиэтажкой по ул. Пластунской 194/15. Жертв и пострадавших нет.

Андрей Ульченко