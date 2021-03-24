Экс-глава Минздрава Франции намерен участвовать в выборах президента

Бывший глава Минздрава Франции Ксавье Бертран объявил о планах претендовать на пост президента Франции на выборах в следующем году. Господин Бертран занимал должность министра здравоохранения в 2005–2007 годах, также был министром труда, занятости и социального единства (2007–2009) и министром социальных дел (2010–2012). Сейчас он возглавляет совет региона О-де-Франс.

О своем намерении баллотироваться в президенты экс-министр рассказал в интервью французской газете Le Point. «Я буду кандидатом на президентских выборах 2022 года. Я это делаю по необходимости, потому что, как полагаю, в настоящий момент мы находимся в ситуации, в которой возможен или упадок, или возрождение, и я хочу вести страну к возрождению»,— сказал Ксавье Бертран (цитата по «РИА Новости»).

В 2022 году во Франции пройдут региональные выборы (в июне) и президентские (в апреле). Участвовать в последних также намерена глава французского «Национального объединения» и экс-кандидат в президенты Марин Ле Пен. Она уверена, что на этот раз займет должность главы государства.

Подробнее о планах госпожи Ле Пен — в материале “Ъ” «Если не Марин Ле Пен, то кот».