Минвостокразвития выбрало банки для выдачи льготных кредитов резидентам Арктической зоны

Минвостокразвития выбрало шесть банков, которые будут выдавать льготные кредиты резидентам Арктической зоны РФ. В число кредитных организаций вошли: ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, Совкомбанк, «Открытие» и Московский индустриальный банк.

Конечная ставка по кредиту для резидентов Арктической зоны будет ниже рыночной на полуторный размер ключевой ставки ЦБ, нижняя граница — на уровне 2% годовых.

«На получение льготных кредитов уже претендуют восемь резидентов АЗРФ, которые реализуют проекты в сфере логистики, промышленности, сельского хозяйства, туризма и иных отраслях объемом около 3,3 млрд руб.»,— приводит «РИА Новости» сообщение министерства. В Арктической зоне зарегистрированы уже 69 инвесторов.

В октябре 2020 года президент Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности до 2035 года. Тогда же правительство решило снизить ставки по льготным кредитам на инфраструктурные и производственные проекты в Арктике с 5% до 2%. Резиденты Арктической зоны могут рассчитывать на снижение на десять лет ставок страховых взносов с 30% до 7,5% (для малого бизнеса — до 3,25%), обнуление федеральной части налога на прибыль, снижение до 5% ставки по налогу на добычу полезных ископаемых. В марте 2021-го президент также поручил правительству в течение месяца подготовить единый план развития Арктики.

Подробнее о мерах правительства — в материале “Ъ” «Привлечение инвестиций в лед».