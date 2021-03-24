Суэцкий канал встал «в пробке»

Суэцкий канал остается заблокированным. Но севшее на мель судно удалось немного сдвинуть с места. Об этом сообщила компания-оператор транспортной артерии. Утром 24 марта гигантский контейнеровоз длиной 400 м застрял посреди канала, спровоцировав задержки поставок энергоносителей и рост нефтяных котировок. Причинами называются погодные условия, а на полное восстановление движения по каналу может уйти несколько дней. Как подобное могло произойти? И какими будут последствия? Разбирался Григорий Колганов.

Судно размером с небоскреб, один из самых больших контейнеровозов в мире под названием Ever Given следовал из Китая в Нидерланды, но на 101-м километре Суэцкого канала сел на мель, перекрыв транспортный коридор, который обеспечивает 12% мировой торговли.

Для наглядности можно представить, как здание наподобие Эмпайр-стейт-билдинг лежит поперек канала. Причиной такого впечатляющего зрелища компания-фрахтовщик назвала песчаную бурю и сильный ветер, ударивший в борт и сбивший судно с курса.

Первый замруководителя Российского профсоюза моряков Игорь Ковальчук говорит, что для подобного развития событий нужен настоящий ураган.

«Может быть масса других причин, почему это произошло, и отказ рулевой установки, резкое снижение хода или резкое его увеличение. Если судно по осадке проходит, соответственно, оно может идти. Рассчитывают ли они погодные условия?

Если это на самом деле именно из-за ветра, то это должны быть какие-то штормовые условия, и по идее, власти должны были попросить это судно пройти позже, когда стихнет ветер», — отметил Игорь Ковальчук.





Торговые суда и раньше садились на мель в Суэцком канале. Один из самых продолжительных сбоев случился в 2004 году и занял три дня. Сейчас на месте ЧП работают восемь буксиров и несколько единиц наземной техники. Не исключено, что потребуется частично разгрузить судно и немного выкопать его из песка.

А пока администрация канала вынуждена была открыть его старые участки, чтобы разгрузить пробку, образовавшуюся с обеих сторон коридора: в какой-то момент там скопилось более сотни кораблей, в том числе десятки танкеров с нефтью и сжиженным газом.

Срыв сроков товарных поставок, особенно в условиях дефицита контейнеров, приведет к весьма существенным убыткам, полагает председатель Совета директоров компании «Совфрахт» Дмитрий Пурим, но еще страшнее, что страховые, работающие на рынке перевозок, могут поднять тарифы.

«Кроме того, что там сбои поставок, особенно на фоне дефицита пустых контейнеров, могут быть гигантские убытки. А самое главное — повышение страховых выплат, не думаю, что страховые компании всерьез рассматривали риски перекрыть Суэцкий», — сказал Дмитрий Пурим.

Первой на транспортный коллапс чуть ли не планетарного масштаба отреагировала нефть. Майские фьючерсы Brent после новостей о ЧП подскочили на $2, хотя очевидно, что проблема в Суэцком канале будет решена за несколько дней и не окажет глобального влияния на рынок.

Но для спекулянтов этого достаточно, отмечает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов, а потому и эффект будет кратковременным.

«Во фьючерсах на нефть очень большая доля спекулятивных настроений. И в этом смысле те реакции, такие короткоживущие, поддержанные спекулянтами, что экспирация фьючерса проходит не сегодня, а, допустим, через месяц, совершенно не значит, что он не должен реагировать на ту информацию, которая происходит в моменте. Потом все отыгрывается вновь», — подчеркнул Станислав Мурашов.

В прошлом году через Суэцкий канал прошли почти 19 тыс. судов.

Маршруты в обход Африки занимают больше недели, так что вряд ли перевозчики захотят таким образом «объехать пробку».

Но в будущем этот инцидент может заставить бизнес задуматься над поиском альтернативы, что должно сыграть на руку России, размышляет Дмитрий Пурим из «Совфрахта»: «При выборе маршрута в будущем, я думаю, что это риск будет учитываться и будет засчитан в плюс наш транссибирский маршрут, который, кстати говоря, во время израильско-арабской войны, когда все суда не проходили через Суэц, а шли вокруг Африки, нарастил чрезвычайный объем и очень долгие годы те же японские компании использовали его очень активно».

Застрявший в канале Ever Given вмещает более 20 тыс. грузовых контейнеров. Когда он только строился, эксперты предупреждали о возможных проблемах из-за размеров, напомнили собеседники “Ъ FM”. Теперь, похоже, гигантомания в судостроении в буквальном смысле нащупала дно.