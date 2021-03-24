Крайсуд объяснил заявление мэрии Сочи о пострадавшем от обвала почвы самострое

Семиэтажный дом по ул. Пластунской 194/15 в курортной столице, рядом с которым 23 марта произошел обвал почвы, действительно вводился в эксплуатацию по решению суда, сообщили “Ъ-Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

«Мэрия Сочи обратилась в суд первой инстанции с иском о сносе жилого дома в связи с тем, что он был построен с нарушениями. Согласно проекту, дом должен был иметь четыре этажа без учета цокольного, однако застройщик надстроил еще несколько этажей. В своем решении суд встал на сторону жителей дома, которых иначе пришлось бы выселять, при этом были произведены необходимые экспертизы», - рассказали в пресс-службе Краснодарского краевого суда, уточнив, что администрация города не стала оспаривать это решение в вышестоящих инстанциях.

Как писал “Ъ-Кубань”, в Сочи произошел обвал почвы рядом с жилой семиэтажкой. Жертв и пострадавших нет. Жильцам дома предложили временно разместиться в маневренном фонде, однако никто не изъявил желание. По данным мэрии Сочи, МКД на 38 квартир построен в 2013 году. Здание возводилось как самострой и вводилось в эксплуатацию по решению суда.

Андрей Ульченко