Россия и Турция согласовали открытие трех пунктов пропуска в Сирии

Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщил о возобновлении работы двух пунктов пропуска в Идлибской зоне деэскалации и пункта пропуска в провинции Алеппо. Инициатива исходила от России и была согласована Турцией.

«В целях снятия изоляции, а фактически внутренней блокады мирных граждан принято решение об открытии пунктов пропуска "Серакиб", "Мизнас" и "Абу-Азейдин". Считаем, что данный акт является прямой демонстрацией мировому и региональному сообществу нашей приверженности к мирному урегулированию сирийского кризиса. Он будет способствовать улучшению социальной обстановки и снятию напряженности в обществе из-за разрыва семейных связей и бытовой неустроенности»,— сообщил на брифинге замруководителя ЦПВС контр-адмирал Александр Карпов.

Господин Карпов сообщил, что в феврале пункты пропуска уже были оборудованы. «Однако препятствием стала активная деятельность незаконных вооруженных формирований, которые противодействовали безопасному проходу людей. Таким образом, была сорвана большая работа, отложены большие и малые надежды местных жителей»,— добавил он.

В 2017 году на северо-западе Сирии в 2017 создали зону деэскалации. С 6 марта 2020 года там действует режим прекращения огня после договоренностей, достигнутых между Россией и Турцией. Но оппозиционные формирования, воюющие на стороне Турции, и террористы из запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра» регулярно нарушают перемирие.

Об обострении ситуации в Сирии читайте в материале “Ъ” «Москва и Анкара сириозно недовольны друг другом».