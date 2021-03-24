Игроки футбольного клуба «Тамбов» делали ставки на матчи РПЛ. Пока к этой информации добавляют слово предположительно, но Российский футбольный союз начал проверку. Сначала говорили о двух игроках, теперь появилась информация, что тех, кто делал ставки, было больше. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Делать ставки на любые спортивные события футболистам, да и не только футболистам, а вообще спортсменам, запрещено. Но это мало кого останавливало. В футболе за руку ловили таких знаменитостей, как Уэйн Руни, Джанлуиджи Буффон, Поул Скоулз и даже сэр Алекс Фергюссен. Кстати, новый тренер ЦСКА Ивица Олич в 2016-м тоже попался на заключении пари с букмекерскими компаниями. Тогда Олич выступал во второй Бундеслиге за клуб «Мюнхен 1860». Хорват отделался штрафом в €20 тыс. и дисквалификацией на два матча.

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Нынешняя история с игроками «Тамбова», несмотря на то, что стала резонансной, тоже не дойдет до правоохранительных органов. В любом случае, даже если докажут, что футболисты делали ставки, наказание будет не слишком серьезным, уверен спортивный юрист Артем Пацев: «Мы ведем речь исключительно о нарушениях регламента РФС по этике.

Это внутренний регламент общественной организации, который к уголовному или к административному законодательству не имеет отношения.

Это именно регламент, который предусматривает, возможно, наложение дисциплинарной санкции, в рамках именно этого вида спорта — футбол. Но он, конечно, никак не связан с применением каких-то санкций от имени государства».

Игроков «Тамбова» подозревают в ставках на матчи РПЛ с «Краснодаром» и «Сочи», которые завершились поражением «Тамбова» с общим счетом 0:9. Игрокам в «Тамбове» давно не платят зарплату, и футболисты были вынуждены пойти на этот шаг, чтобы прокормить свои семьи, рассказал “Ъ FM” бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко: «Вы понимаете, когда людям не платят зарплату, когда надо чем-то кормить семью, все-таки в “Тамбове”играют не самые богатые футболисты, но люди ищут выход. Конечно, это как-то некрасиво. Но, с другой стороны, если они выходят играть, например, со “Спартаком” или с “Зенитом”, практически всем понятно, что они проиграют, тем более в таком ослабленном составе. Причем, я не говорю, что они должны сдавать матч, но просто они объективно понимают, что они слабее. Пахнет нехорошо, но в принципе не так ужасно».

Более того Андрей Червиченко открыто говорит, что ставки на футбольные матчи в РПЛ давно практикуют футбольные арбитры.

«Насколько я знаю, некоторые арбитры этим сейчас занимаются.

То есть если раньше с арбитрами договаривались команды о судействе в одну или в другую сторону, то сейчас зачем им идти на эти вещи, когда он, например, может показать пять желтых карточек и ни одной больше, а кто-то из его знакомых и родственников поставит именно на такую вещь, то есть результат даже необязателен», — подчеркнул бывший владелец «Спартака».

Несколько резонансных историй, связанных со ставками и судьями, в российском футболе уже было, но завершалось все как обычно, то есть расследованием, которое заходило в тупик, и поводов думать, что с игроками «Тамбова» будет иначе, у нас пока нет.