Драйверы роста

Технологические инициативы кулебакского ПАО «Русполимет» выводят Нижегородскую область в лидеры по ряду направлений развития металлургической промышленности в стране. Об этом по итогам визита на предприятие заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Комментируя освоение перспективных технологий «Русполиметом», министр особо отметил импортозамещающие достижения компании в сегменте порошковой металлургии.



Достижения и оценки

19 марта 2021 года металлургический завод ПАО «Русполимет» в Кулебаках Нижегородской области посетили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Председатель совета директоров «Русполимета» Виктор Клочай представил им результаты программы модернизации производства, которая непрерывно ведется в компании с 2008 года.

За это время «Русполимет» превратился в высокотехнологичный металлургический холдинг мирового уровня: за счет кооперации с дочерними компаниями предприятие обеспечивает себя сырьем и повышает собственную эффективность, а параллельно внедряет прорывные технологии и запускает производства, имеющие принципиальное значение для развития отечественной металлургии в целом. На предприятиях группы создано более 1300 рабочих мест, инвестиции в переоснащение и создание новых мощностей превысили 14 млрд руб.

Делегация осмотрела созданные в процессе модернизации сталеплавильный комплекс, цех специальной электрометаллургии, кузнечнопрессовое производство, цех радиальной ковки, а также дочерние предприятия «Русполимета» — завод вакуумной металлургии и крупнейший в стране комплекс по производству металлических порошков и гранул «Гранком». Высоким гостям были представлены и результаты входящего в группу «Русполимет» выксунского завода «Дробмаш», разработавшего линейку уникальных для отечественного машиностроения дробильно-сортировочных установок.

Среди перспективных проектов «Русполимета», презентованных министру, было создание производства мелкосортной продукции (прутков, катанки, проволоки) из коррозионностойких сталей, жаропрочных и титановых сплавов. Запустить новое направление планируется в этом году за счет дооснащения существующих мощностей высокопроизводительным оборудованием. Компания планирует вложить в проект 944,5 млн руб., в том числе 750 млн руб. льготного займа, полученного в прошлом году в Фонде развития промышленности (ФРП). Кроме того, Виктор Клочай рассказал о планах «Русполимета» по организации производства собственных газостатов — установок для горячего газостатического прессования, необходимых для получения изделий из металлических порошков.

По итогам визита Денис Мантуров особо отметил достижения «Русполимета» по флагманскому для группы направлению — в сегменте порошковой металлургии: «В Нижегородской области огромный потенциал для развития традиционных и новых отраслей, в частности порошковой металлургии. За этим будущее. Нижегородская область является драйвером в этом направлении как по самим порошкам, так и по газостатам. И мы надеемся также, что коллеги будут интенсифицировать направление по 3D-принтингу. В целом аддитивные технологии — одно из перспективных направлений для региона».

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин добавил, что комплекс порошковой металлургии «может изменить облик металлургической промышленности в стране», а проект по производству газостатов «позволит создать полную линейку импортонезависимого металлургического комплекса». Глава региона также отметил, что многие перспективные проекты в Нижегородской области, в том числе на «Русполимете», реализуются благодаря поддержке Минпромторга РФ.

Поддержка на всех уровнях

«Русполимет» традиционно активно взаимодействует с Минпромторгом РФ. Компания была среди первых региональных предприятий, получивших поддержку по программам Фонда развития промышленности РФ. А в целом за последние два года «Русполимет» стал участником шести программ господдержки, в том числе завод получилльготные кредиты на 1,66 млрд руб. и порядка 140 млн руб. — в качестве бюджетных субсидий. «По всем проектам, которые мы реализуем, у нас есть конкретная поддержка со стороны области и лично главы региона», — неоднократно подчеркивал Виктор Клочай.

Особое внимание к развитию «Русполимета» и его планомерная поддержка со стороны федерального министерства и регионального правительства обоснованы значимостью проектов компании как для экономики области, так и для металлургической отрасли в целом, в том числе с точки зрения импортозамещения. Тот же заинтересовавший министра «Гранком» — уникальное для страны производство: до недавнего времени российские предприятия закупали высококачественные металлические порошки за границей. При этом потенциал порошковой металлургии огромен: технология в разы снижает расход металла, трудоемкость, в разы повышается производительность труда. Металлические порошки востребованы в ключевых отраслях отечественной промышленности: гражданском авиастроении, общем и энергетическом машиностроении, судостроении, а также со стороны производителей режущего инструмента для металлообработки.

Особая оценка, которую дал «Гранкому» Денис Мантуров во время состоявшегося визита, призвана стимулировать развитие этого направления. «Главный результат визита — четкое понимание ситуации и четкая постановка задач по развитию порошковой металлургии, по использованию порошковой технологии во всех отраслях экономики. Мы уверены в том, что этот разговор трансформируется в весьма конкретные действия на уровне министерства и правительства в целом», — заключил глава «Русполимета» Виктор Клочай.