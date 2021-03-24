На Кубани 1,3 млн объектов недвижимости не имеют собственников

По данным управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по краю, в ЕГРН отсутствуют данные о правообладателях 1,3 млн объектов недвижимости в регионе. Об этом зашла речь на встрече руководителя ведомства Александра Долгова и спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко, информирует пресс-служба ЗСК. Какие объекты преимущественно не имеют собственников, не сообщается.

По словам Александра Долгова, такая ситуация потребует дополнительных ресурсов для актуализации сведений. Для ускорения процесса необходимы корректировки законодательства на краевом уровне.

Юрий Бурлачко поручил профильному комитету подготовить в мае 2021 года соответствующие изменения в краевое законодательство, которые бы предусматривали определения органа власти, ответственного за выявление правообладателей объектов недвижимости на территории региона.

«Для реализации законодательства нужны внести определенные параметры на федеральном уровне. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки такой орган определить», – отметил Юрий Бурлачко.

Как писал “Ъ-Кубань”, Краснодарский край вошел в Топ-3 российских регионов по количеству выданных справок ЕГРН. Общее количество выписок из Единого государственного реестра недвижимости, предоставленных Росреестром жителям Кубани в 2020 году, составило 2,8 млн шт.

Андрей Ульченко