Краснодарский край вошел в топ-3 российских регионов по количеству выданных справок ЕГРН

Общее количество выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), предоставленных Росреестром жителям Краснодарского края в 2020 году, составило 2,8 млн шт., сообщает пресс-служба региональной кадастровой палаты. По этому показателю Кубань оказалась на третьем месте в рейтинге российских регионов после Московской области (4,6 млн) и Москвы (4 млн). Также в пятерку лидеров вошли Волгоградская область (2,3 млн) и республика Башкортостан (2 млн).

В целом по стране за 2020 год Росреестр выдал 98,3 млн выписок из ЕГРН, на 10% больше, чем в 2019 году (было 89,4 млн). Наибольшее количество запросов на данную услугу поступило из Центрального федерального округа (54,1 млн), Приволжского (12 млн) и Южного федеральных округов (8,1 млн). При этом доля электронных запросов сведений из ЕГРН в прошлом году составила 91%, на 2,5% больше, чем годом ранее.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань“, Краснодарский край лидирует по количеству внесенных в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов. в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о 94,5% населенных пунктов от общего числа муниципалитетов в регионе. Это третий показатель среди российских регионов, первое и второе места заняли Чувашская Республика (99%) и Белгородская область (98,4%) соответственно.

Ольга Логинова