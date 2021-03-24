Почта-банк исключили из числа банков-агентов, продающих ОФЗ населению

Правительство России исключило Почта-банк из списка банков-агентов, занимающихся реализацией облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н). В 2021 году исполнителями осуществляемых Минфином закупок услуг по размещению и выкупу ОФЗ-н будут три банка: ВТБ, Сбербанк и Промсвязьбанк, следует из распоряжения правительства на портале правовой информации. В Почта-банке заявили, что продолжат продажу ОФЗ-н.

В распоряжении правительства уточняется, что ВТБ, Сбербанк и Промсвязьбанк теперь могут привлекать к исполнению госконтрактов на размещение и выкуп ОФЗ-н субподрядчиков и соисполнителей — при условии, что банки исполнят не менее 10% совокупного объема обязательств по контрактам. Ставка вознаграждения для банков установлена на уровне не более 0,75% совокупной номинальной стоимости размещенных и выкупленных ОФЗ. На эти цели из бюджета выделят 450 млн руб.

Как сообщили в пресс-службе Почта-банка, с 2019 года у него подписан договор с ВТБ об оказании клиентам брокерского обслуживания, что предусматривает возможность проведения операций с ОФЗ-н. «У банка не было прямых соглашений с Минфином, и корректировка в распоряжении правительства носит технический характер. Банк продолжит продавать ОФЗ-н, это никак не отразится на клиентах и функционале услуги»,— добавили в пресс-службе.

Напомним, первые три выпуска ОФЗ-н реализовывались через Сбербанк и ВТБ. Четвертый выпуск, начатый в сентябре 2019 года, стали также размещать через отделения Промсвязьбанка и Почта-банка. С января 2021-го Минфин реализует уже седьмой выпуск, его объемом составляет 15 млрд руб.