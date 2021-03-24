На Кубани от коронавируса привились почти 175 тысяч жителей

На сегодняшний день в Краснодарском крае прививку от COVID-19 сделали 174,9 тыс. жителей региона. За последние сутки привились 3860 человек. Вакцинацию можно пройти на базе поликлиник, ФАПов и центров медицинской профилактики.

В краевой администрации напоминают, что вакцинация о коронавируса является добровольной и бесплатной. Желающим сделать прививку нужно предварительно позвонить в медицинское учреждение по месту жительства и пройти врачебный осмотр. Запись также доступна на портале Госуслуг.

«Вакцинацию делают в два этапа с промежутком в 21 день. Прививочная кампания от COVID-19 на Кубани стартовала в сентябре 2020 года, масштабная вакцинация началась в декабре», - рассказали в администрации региона.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае за последние сутки выявили 118 случаев коронавируса. Это на одного зараженного меньше, чем 23 марта. Общее число выявленных пациентов с COVID-19 на Кубани составляет 41 580 человек, из них 2804 ребенка. Выздоровели за все время 36 477 пациентов. 2244 человека спасти не удалось, в том числе 11 за последние сутки.

Василий Хитрых