На Кубани за сутки выявили 118 случаев коронавируса

В Краснодарском крае выявили 118 случае коронавируса за сутки, сообщает 24 марта 2021 года оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. Это на одного зараженного меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших в Краснодаре (32 случая), в Сочи (19) и в Динском районе (7). В Кореновском и Усть-Лабинском районах зарегистрировали по шесть новых пациентов, в Геленджике и Белореченском районе – по пять. В Брюховецком районе заболели четверо. По три новых случая в Горячем Ключе, Выселковском, Кавказском, Тбилисском, Гулькевичском районах. В Новороссийске, Анапе, Армавире, Приморско-Ахтарском, Тимашевском, Тихорецком, Новопокровском и Павловском муниципалитетах - по два. В Белоглинском, Туапсинском и Славянском районах - по одному.

Общее число выявленных пациентов с COVID-19 на Кубани составляет 41 580 человек, из них 2804 ребенка. Выздоровели за все время 36 477 пациентов. 2244 человека спасти не удалось, в том числе 11 за последние сутки.

В России за сутки выявлен 8 861 случай коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии зафиксирован 4 483 471 случай. Скончался за сутки 401 человек, всего по стране зарегистрировано 96 219 летальных случаев, связанных с коронавирусом.

Наталья Решетняк