На СвЖД в 2021 году обновят около 100 железнодорожных переездов

В 2021 году Свердловская железная дорога (СвЖД) планирует обновить 96 железнодорожных переездов, сообщила пресс-служба СвЖД. Комплекс мероприятий включает плановый ремонт и модернизацию объектов, оборудование их современными предупредительными и заградительными устройствами, другие работы. «Программа по улучшению надежности инфраструктуры в местах пересечения автомобильных и железных дорог реализуется в целях повышения безопасности движения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий»,— говорится в сообщении. На обновление железнодорожных переездов будет направлено порядка 108 млн рублей.

В частности, устройствами заграждения переездов (УЗП) будут оборудованы два переезда в Пермском крае: на перегоне Чусовская – Соликамск и на станции Бахаревка. Еще на шести объектах (в Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях) будет проведена замена УЗП: это переезды на станциях Сысерть, Верх-Нейвинск, Оверята, Новая Заимка и на перегонах Уктус – Керамик, Баженово – Шипелово.

Запланирован капитальный ремонт четырех переездов в Свердловской области: на перегонах Шарташ – Уктус, Шарташ – Аппаратная, Решеты – Седельниково, Исток – Косулино и переезда на перегоне Сургут – Силинский (ХМАО-Югра). Капремонт включает замену УЗП и настилов, дорожных знаков, шлагбаумов, сигнальных столбиков и водоотводных лотков, а также асфальтирование междупутья в границах переездов.

На 56 объектах будет проведена замена настила с укладкой резинокордового покрытия, на 18 улучшены системы электроснабжения и освещения, на двух проведена модернизация автоматической переездной сигнализации.

Всего на СвЖД эксплуатируется 509 переездов, в том числе 191 (37%, или 100% нормативно рекомендованных) обслуживается дежурным работником. 164 переезда с дежурным работником (85%) оборудованы УЗП. На территории Свердловской области на балансе СвЖД находится 267 переездов, в Пермском крае — 143 переезда, в Тюменской области — 48, в ХМАО — 39, в ЯНАО — семь переездов.

Ранее сообщалось, что инвестиционная программа СвЖД в 2021 году составит 27,7 млрд руб. В частности, средства будут направлены на мероприятия по повышению безопасности движения, обновлению предприятий путевого комплекса; обновлению оборудования и устройств электроснабжения, автоматики и телемеханики, связи, развитие предприятий локомотивного и вагонного хозяйств.

Алексей Буров