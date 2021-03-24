Минпромторг планирует провести эксперимент по маркировке антисептиков

Минпромторг может провести эксперимент по маркировке антисептиков и дезинфицирующих средств в России с 15 мая 2021 года по 31 августа 2022 года. Такое решение было принято на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которое провел министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«С учетом заслушанных докладов был одобрен проект постановления правительства о проведении на территории Российской Федерации соответствующего эксперимента по маркировке антисептиков и дезинфицирующих средств с 15 мая 2021 года по 31 августа 2022 года. Конкретный срок введения обязательной маркировки будет определен правительством по результатам эксперимента»,— говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга.

Кроме того, руководитель Роскачества Максим Протасов сообщил, что ведомство провело исследование гигиенических средств с заявленным антимикробным действием, представленных на российском рынке. Результаты планируется представить в начале апреля.