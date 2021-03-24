Мальта — Россия: ставки с повышенными коэффициентами на матч 24 марта

24 марта Мальта сыграет с Россией в рамках отборочного цикла к ЧМ-2022. Фонбет предлагает повышенные коэффициенты и более 450 котировок на этот матч. На победу Мальты можно поставить за 25.00, на ничью — за 9.20, на победу России — за 1.14, на гол головой — за 2.55, на автогол — за 8.50, на гол из-за штрафной — за 2.55, на гол Мальты — за 2.65, на то, что Россия забьет 3 мяча подряд, — за 1.82.

Ставки на игроков

В Линии принимаются ставки на футболистов российской сборной. На гол Головина или Ионова можно поставить за 1.60, на голевую передачу Жемалетдинова — за 3.55, на гол или ассист Соболева — за 1.72, на гол Дзюбы головой — за 6.00, на то, что Алексей Миранчук забьет первый или последний гол в матче, — за 3.55.

Алексей Миранчук

В 5 матчах отборочного цикла к чемпионату Европы Алексей отличился одним забитым мячом. В этом сезоне Серии А Миранчук провел в составе «Аталанты» 18 игр, записав на свой счет 2 гола и ассист. На гол Алексея и победу России можно поставить за 2.85, на голевую передачу — за 3.55, на гол в первом тайме — за 4.70, на гол левой ногой — за 3.20, на дубль — за 8.00, на гол из-за штрафной — за 9.00.

Всего в Линии более 15 котировок на Алексея Миранчука. Варианты с самыми крупными коэффициентами: гол правой ногой за 12.00, гол головой за 15.00, гол со штрафного за 17.00.

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