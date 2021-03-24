В Ярославле «Томь» победила «Шинник» 3:2 в матче ФНЛ

24 марта ярославский «Шинник» в рамках 32 тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на своем поле принимал одного из аутсайдеров лиги команду «Томь» из Томска, которую тренирует известный футболист, выступавший за сборную России Александр Кержаков. Матч в Ярославле завершился со счетом 3:2 в пользу. команды «Томь».

Матч получился богатым на голы. Гости забили быстрый гол уже на третей минуте. Отличился канадский легионер «Томи» Ричлорд Эннин. Через пять минут ярославец Дмитрий Самойлов сравнял счет. На 16-й минуте Артем Симонян вывел сибиряков вперед. Через три минуты игрок «Шинника» Никита Голуб снова делает счет ничейным. А еще через три минуты «Томь» забила третий гол. Отличился Никита Кривцов.

После этого поражения «Шинник» практически лишился шансов остаться в ФНЛ в следующем сезоне. Занимающая предпоследнее место в турнирной таблице «Томь», набравшая 24 очка, увеличила отрыв от «Шинника».

После 32 тура «Шинника» занимает последнее 22-е место в турнирной таблице первенства ФНЛ и находится в зоне вылета из лиги. У команды четыре победы, пять ничейных результата и 22 поражения. В активе команды 17 очков. Чтобы гарантированно остаться в следующем сезоне в ФНЛ, «Шиннику» нужно подняться минимум на 16-е место в турнирной таблице. Сейчас на этом месте «Краснодар-2», набравший 34 очка. До окончания первенства ФНЛ осталось 10 туров.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в ноябре 2020 года, после отставки Александра Побегалова, главным тренером «Шинника» назначили Юрия Газзаева. Контракт с ним подписали до конца сезона. Главная задача, которую поставили перед новым главным тренером – сохранить за «Шинником» место в ФНЛ.

Следующий матч «Шинник» проводит на выезде. 28 марта ярославскую команду в Омске принимает «Иртыш», идущий на 17 месте.

Подробнее о положении в команде «Шинник» в материале “Ъ-Ярославль” — «Попытка подняться со дна».