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В Сочи осудили местных жителей за незаконную постановку на учет иностранцев

Лазаревский районнй суд Сочи приговорил двух местных жителей 44-х и 34-лет к двум годам лишения свободы условно и трем годам колонии строгого режима соответственно за организацию незаконного пребывания в стране иностранных граждан и фиктивной постановке их на учет (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ и ст. 322.3 УК РФ).

Как сообщили в крайсуде, осужденные за деньги организовали для иностранцев оформление документов, предоставляющих право на пребывание в России сроком до 1 года. Так, с 18 ноября по 28 ноября 2019 года к мужчинам обратились граждане Армении и Киргизии, с которыми были составлены фиктивные гражданско-правовые договоры об оказании услуг «подсобного рабочего». Это явилось основанием для незаконного пребывания иностранных граждан в РФ. При этом ни подсудимые, ни сами иностранцы обязательства по договорам не исполняли. Фиктивные документы были представлены в отдел по вопросам миграции УВД по Сочи, где приезжие были поставлены на миграционный учет. За услугу жители курорта получили не менее 80 тыс. руб.

Кроме того, с 11 ноября по 2 декабря 2019 года осужденные организовали фиктивную постановку на миграционный учет 58 граждан Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Незаконная деятельность фигурантов была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю.

«В судебном заседании подсудимые признали вину в полном объеме, раскаялись в содеянном, отказавшись от дачи показаний», - рассказали в Краснодарском краевом суде. Приговор в законную силу не вступил.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, 36-летнему жителю Отрадненского района Краснодарского края грозит тюремный срок за фиктивную регистрацию мигрантов. Полицейские установили, что мужчина, не имея намерений предоставить приезжим жилье, фиктивно поставил на учет двоих иностранных граждан.

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