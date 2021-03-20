Жителю Кубани грозит тюремный срок за фиктивную регистрацию иностранцев

36-летнему жителю Отрадненского района Краснодарского края грозит тюремный срок за фиктивную регистрацию мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

Полицейские установили, что мужчина, не имея намерений предоставить приезжим жилье, фиктивно поставил на учет двоих иностранных граждан.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст.322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Как писал “Ъ-Кубань”, в Краснодаре на 30 дней приостановили деятельность Сенного рынка из-за выявленных нарушений миграционного законодательства. Руководство рынка допустило нарушение правил привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности (ч. 2 ст. 18.16 КоАП РФ).

Наталья Решетняк