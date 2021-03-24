В Самаре сотрудника департамента лицензирования осудят за взятку

Консультант управления мониторинга и контроля департамента лицензирования и госконтроля министерства промышленности и торговли Самарской области предстанет перед судом. Ему инкриминируется получение взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствование законной предпринимательской деятельности с использованием служебного положения (ч. 1 ст. 169 УК РФ). Об этом в среду сообщает региональное СУ СК РФ.

«По версии следствия, 17 января минувшего года обвиняемый получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 50 тыс. руб. за незаконное бездействие – непривлечение к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ за оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии»,– говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что в апреле того же года обвиняемый необоснованно составил протоколы об административном правонарушении в отношении другого бизнесмена. Тем самым он помешал законной предпринимательской деятельности, считают следователи. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Октябрьского района Самары.

Ранее в Самаре было направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего судьи Волжского районного суда Самарской области Михаила Бурцева. Он также обвиняется в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Экс-судья получил незаконное вознаграждение в полмиллиона руб. за УДО местного жителя.

Георгий Портнов