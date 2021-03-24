В Самаре экс-судья обвиняется во взятке за УДО заключенному

Правоохранители закончили расследование уголовного дела в отношении бывшего судьи Волжского районного суда Самарской области Михаила Бурцева. Он обвиняется в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом в среду сообщает СУ СК по Самарской области.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу»,– говорится в сообщении.

Михаил Бурцев был задержан с поличным в октябре 2019 года при получении взятки в полмиллиона рублей от Альфии Гениятовой за условно-досрочное освобождение ее супруга Александра Мукоедова.

В октябре минувшего года супруги были осуждены за дачу взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) и посредничество во взяточничестве (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) судье. Кировский районный суд приговорил Альфию Гениятову к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, а Александра Мукоедова – к 7,5 лет лишения свободы в колонии особого режима.

Георгий Портнов