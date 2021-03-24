Взрывчатка с кухни В Сочи за подготовку нападения на одноклассников задержан ученик лицея

Сотрудники ФСБ задержали в Сочи подростка, который, по данным правоохранительных органов, готовил нападение на своих одноклассников и изготовил для этого взрывчатое вещество. На странице ученика лицея в сети «ВКонтакте» находилось изображение «керченского стрелка» Владислава Рослякова, а также фотоотчет об изготовлении взрывчатки на кухонной плите.

Учащийся одного из лицеев города Сочи задержан после размещения в соцсети «ВКонтакте» информации о своих планах изготовить взрывчатое вещество и совершить нападение на одноклассников, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ФСБ, в доме, где живет подросток, изъяты самодельное взрывчатое вещество, компоненты для изготовления бомб, телефоны и личный дневник с инструкциями по сборке и применению СВУ. Кроме того, у школьника изъяты материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения, то есть о так называемом «колумбайне». По факту незаконного изготовления и хранения взрывчатых веществ и СВУ планируется принятие процессуального решения, уточнили в ФСБ.

Как следует из фотографий оперативных мероприятий, опубликованных ЦОС ФСБ, подросток разместил в своем аккаунте рисунки оружия и частей взрывного устройства с комментарием: «В планах замутить что-то подобное, но у меня инструмента нема».

Следующая запись дневника: «Взорвался. Пытался достать бертолетову соль. Второе пришествие, плюс три ожога. Надеюсь купить селитру. Страшно, но надо».

При этом на фотографии изображена рука со следами небольшого ожога, а также емкость с желтым содержимым на газовой плите и два флакона с перекисью водорода.

На следующей странице дневника — изображение «керченского стрелка» Владислава Рослякова с надписью «Ненависть», под постом комментарий: «Матвей, что за депрессия?» Росляков, напомним, 17 октября 2018 года устроил массовую бойню в Керченском политехническом колледже, жертвами которой стал 21 человек из числа учащихся и персонала учебного заведения, включая самого стрелка, а еще 67 человек пострадали.

На фотографиях, сделанных оперативниками в квартире ученика лицея, видны следы небольших взрывов, похожие на следы петард.

В комнате подростка — паяльник, пластиковые бутылки, части электроприборов, фрагмент металлической трубы, упаковка коллоидной серы, а также каска с защитным стеклом.

Судя по фото, сотрудники ФСБ также изъяли из квартиры небольшую упаковку неизвестного вещества с присоединенными к упаковке проводами. На трех фотографиях, опубликованных Центром общественных связей ФСБ, снят сам несостоявшийся «колумбайнер», на вид ему 14–15 лет.

По данным собеседника “Ъ” в правоохранительных органах, инцидент произошел в Адлерском районе Сочи. В этой части города-курорта есть только одно учебное заведение, имеющее статус лицея,— это муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Лицей №59 им. Михаила Трубачева». Директор лицея Елена Лотник пояснила “Ъ”, что находится в отпуске за пределами региона, ее заместитель Ирина Чернобельская заявила, что случившееся не имеет никакого отношения к лицею №59, руководитель отдела образования мэрии Сочи Ольга Медведева от комментариев отказалась, переадресовав все вопросы в Центр общественных связей ФСБ России.

Анна Перова, Краснодар