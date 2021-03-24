В Самаре появится новая дорожная разметка у трамвайных остановок

Новую дорожную разметку нанесут у трамвайных остановок в Самаре. Речь идет об объектах, расположенных в центре проезжей части. Об этом сообщает городской департамент транспорта в «Твиттере».

«По новой разметке: она уже учтена в проектах ремонта ул. Арцыбушевской»,– говорится в сообщении.

После этого будет скорректирована дислокация разметки в городе. Работу проведут в соответствии с новым ГОСТом.

Ранее чиновники сообщили о том, что выделено более 236 млн руб. на ремонт участка трассы Самара – Волгоград – Звезда. Работы будут включать нанесение разметки термопластиком.