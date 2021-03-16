Выделено более 236 млн рублей на ремонт участка трассы Самара – Волгоград – Звезда

Ремонт участка автодороги общего пользования межмуниципального значения Самара – Волгоград – Звезда планируется провести в текущем году. Речь идет о восстановлении части трассы протяженностью 11 км. На работы направлено свыше 236 млн руб. Об этом сообщает правительство Самарской области.

«Проектом предусмотрено восстановление дорожной одежды, укрепление обочин, ремонт водопропускных труб, установка дорожных знаков, сигнальных столбиков, барьерного ограждения, нанесение разметки термопластиком»,– говорится в сообщении.

Предполагается, что после ремонта проезжая часть двухполосной дороги расширится до 6 м, обочины – до 2 м. Кроме того, предполагается, что в рамках работ будет восстановлен мост через ручей Колдыбенский. Его длина после ремонта будет равна 41,22 м., габарит проезжей части – 8,6 м. Ремонт части трассы проведут на средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Георгий Портнов