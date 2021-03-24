Убившего трех сослуживцев воронежского срочника направили на принудительное лечение

Воронежский рядовой-срочник Антон Макаров, 9 ноября убивший трех сослуживцев на военном аэродроме на юго-западе города, отправлен на принудительное лечение. Такое решение принял 235-й гарнизонный военный суд, рассмотревший 24 марта ходатайство следствия.

В суде пояснили “Ъ-Черноземье”, что вместо следственного изолятора обвиняемый будет находиться в психиатрическом стационаре специализированного типа в Воронежском клиническом психолого-неврологическом диспансере. Обвиняемого поместят во второй корпус медучреждения (располагается в пригородном поселке Орловка).

Антон Макаров принял участие в судебном заседании посредством видеоконференц-связи. Таким образом, информация ряда СМИ о том, что он был этапирован в Москву, не подтвердилась. По данным “Ъ-Черноземье”, обвиняемый все время содержался в СИЗО-3 управления ФСИН по Воронежской области.

Напомним, утром 9 ноября 2020 года солдат убил дежурного по полку и похитил оружие. После этого он застрелил еще двух человек. Ему предъявили обвинения в убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и в хищении оружия (ч. 4 ст. 226 УК РФ). В Минобороны считают, что причиной произошедшего стал нервный срыв. Версию конфликта рядового с сослуживцами в военном ведомстве отвергали.

Подробнее о версиях произошедшего на аэродроме — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин, Сергей Толмачев