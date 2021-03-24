Зеппу Блаттеру назначили прибавку

Международная федерация футбола (FIFA) вновь дисквалифицировала своего бывшего президента Зеппа Блаттера. На этот раз на шесть лет и восемь месяцев. Отсчет срока дисквалификации начнется с октября, после того как истечет ныне действующая дисквалификация Блаттера. Экс-президент FIFA также оштрафован на $1 млн. Аналогичным санкциям подвергнут и бывший генеральный секретарь FIFA Жером Вальке.

В среду комитет по этике FIFA обнародовал решение по делу двух бывших руководителей этой организации — Зеппа Блаттера, до 2015 года являвшегося президентом FIFA, и Жерома Вальке, который до того же 2015 года занимал должность генерального секретаря FIFA.

Оба признаны виновными в многочисленных нарушениях — получении взяток, подарков и незаконных премий.

Последние Блаттер якобы выписывал себе и своему окружению из средств FIFA. Комитет по этике постановил, что Блаттер и Вальке должны быть дисквалифицированы на шесть лет и восемь месяцев каждый. Кроме того, им предписано заплатить по $1 млн штрафа. При этом отсчет срока дисквалификации начнется не сразу, а только после того, как фигуранты дела отбудут уже имеющиеся у них наказания.

Напомним, Зепп Блаттер стал самой крупной жертвой громкого коррупционного скандала, разразившегося в FIFA в 2015 году. В частности, он был признан виновным в санкционировании незаконной выплаты $2 млн президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишелю Платини. Оба были дисквалифицированы. Зепп Блаттер после всех апелляций получил шесть лет и десять месяцев отлучения от футбола, Мишель Платини — четыре года (срок истек в 2019 году). Наказание Блаттера истекало в октябре 2021 года. Но теперь, похоже, о возвращении к футбольной деятельности он может забыть. Впрочем, 85-летнему швейцарцу сейчас явно не до футбола: в декабре он перенес операцию на сердце и все еще не до конца оправился от нее.

Бывший генеральный секретарь FIFA Жером Вальке Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Что касается Жерома Вальке, то ему вменялся подкуп высокопоставленных руководителей региональных футбольных структур с тем, чтобы обеспечить их поддержку Зеппу Блаттеру. Жерома Вальке обвиняли также в извлечении незаконного дохода от перепродажи билетов на матчи чемпионата мира. Утверждалось, что только на первенстве мира-2014 в Бразилии он заработал более $2 млн. По совокупности Вальке получил десять лет дисквалификации — она истечет только в 2025 году. Кроме того, в конце прошлого года Жером Вальке был признан виновным в швейцарском суде в подделке документов (в рамках дела о сговоре при реализации прав на телетрансляции матчей чемпионатов мира 2026 и 2030 годов) и приговорен к 120 дням заключения условно и штрафу €1,75 млн.

Арнольд Кабанов