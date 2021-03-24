СМИ: задержан глава Майкопа Андрей Гетманов

Мэр Майкопа Андрей Гетманов задержан сегодня, 24 марта, силовиками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. По данным издания, глава администрации столицы Адыгеи задержан в рамках уголовного дела, суть которого не раскрывается.

Ранее, чем в официальных СМИ, сообщения о задержании господина Гетманова появились в анонимных Telegram-каналах. В пресс-службе СУ СКР по Республике Адыгея “Ъ-Кубань” не подтвердили распространяемую в средствах массовой информации сведения.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, 19 марта в суд было передано уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Майкопа Аслана Китариева, который обвиняется в превышении полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Дмитрий Михеенко