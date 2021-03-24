Сочи и Краснодар вошли в ТОП-20 нежелательных для переезда городов

По 7% опрошенных сервисом «Работа.ру» россиян заявили, что не хотели бы переезжать на постоянное место жительство в Сочи и Краснодар. В рейтинге самых нежелательных для переезда, согласно мнению респондентов, городов олимпийская столица и столица Кубани занимают 19 и 20 места соответственно.

Всего в исследовании приняли участие более 9 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России, которые меньше всего хотели бы переезжать в Москву (38%). Около четверти респондентов (26%) не рассматривают для переезда Челябинск, по 19% не хотели бы ехать жить во Владивосток и Хабаровск, по 15 - в Омск и Уфу. Также в ТОП-20 вошли Красноярск (14%), Новосибирск (13%), Воронеж, Санкт-Петербург и Екатеринбург (по 10%), Самара, Волгоград и Ростов-на-Дону (по 9% опрошенных).

«Чаще всего причиной отказа от переезда в другой город у россиян становились повышенный уровень стресса и суета (35%), а также плохая экология (34%). 22% жителей России волнуют высокие цены на недвижимость, а 21% — отсутствие возможностей для карьеры и низкие заработные платы», - говорится в тексте исследования.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в разгар пандемии коронавируса жители России стали массово оформлять кредиты для переезда в другие регионы. В список популярных для покупки недвижимости субъектов вошли, в том числе, Республика Адыгея (50,9% купленных на первичном рынке квартир) и Краснодарский край (24,9%).

Дмитрий Михеенко