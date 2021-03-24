Россияне берут кредиты на переезд в Краснодарский край и Адыгею

В разгар пандемии коронавируса жители России стали массово оформлять кредиты для переезда в другие регионы, в 2020 году страна пережила бум ипотечного кредитования, пишет Forbes.

В список популярных для покупки недвижимости субъектов вошли 14 регионов, включая: республика Адыгея (50,9% купленных на первичном рынке квартир), Подмосковье (43%), Ленинградская область (37,2%), Новосибирская область (31,1%), Москва (30%), Крым и Севастополь (28,8%), Санкт-Петербург (28,4%), Краснодарский край (24,9%), Самарская область (16,7%).

Согласно подсчетам издания, основанным на данных ЦБ и Росреестра, в целом в 2020 году доля покупок квартир в новостройках, оформленных в ипотеку, резко выросла: приблизительно с 54% в 2019 году до 79%. Банки в прошлом году выдали 1,71 млн ипотечных кредитов, на 35% больше, чем в 2019 году.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае потребительский спрос на приобретение жилья с момента введения льготной ипотеки вырос на 35%. за это же время предложение на рынке недвижимости сократилось на 2%.

Наталья Решетняк