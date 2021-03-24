Блаттера отстранили от футбольной деятельности еще на шесть лет и восемь месяцев

Судебная палата независимого комитета по этике Международной федерации футбола (FIFA) признала бывшего президента организации Зеппа Блаттера виновным в различных нарушениях Кодекса этики, говорится на сайте FIFA. В качестве наказания за допущенные нарушения FIFA отстранила 85-летнего спортивного функционера от любой связанной с футболом деятельности на шесть лет и восемь месяцев. Также он должен выплатить штраф в 1 млн швейцарских франков (81 млн руб).

Господин Блаттер нарушил ст. 15 (Обязанность верности), ст. 19 (Конфликт интересов) и ст. 20 (Предложение и принятие подарков или других выгод) Кодекса этики. В частности, его признали виновным в выплате незаконных премий и необоснованном продлении трудовых договоров.

Также виновным признан бывший генеральный секретар FIFA Жером Валке. Он отстранен от футбольной деятельности на аналогичный период и получил штраф в 1 млн швейцарских франков.

При этом санкции в отношении спортивных чиновников вступят в силу после того, как закончатся предыдущие. В отношении Зеппа Блаттера они истекут осенью 2021, в отношении Жером Валке — в конце 2025 года.

Зепп Блаттер возглавлял FIFA с 1998 до 2015 годы. В 2015 году в организации случился крупный коррупционный скандал, который привел многочисленным отставкам и расследованиям. Сам господина Блаттер был признан виновным в предложении и принятии подарков, а также конфликте интересов. Он был отстранен от футбольной деятельности на шесть лет.

О новых расследования деятельности экс-президента — в материале “Ъ” «Музей футбола открыли по Блаттеру».