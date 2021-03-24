Новосибирскому криминальному авторитету дали 22 года за убийства конца 1990-х

Новосибирский облсуд сегодня вынес приговор криминальному авторитету Виктору Мошкову (Мошок). За убийство (ст. 105 УК РФ) и причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) ему назначили 22 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, сообщил “Ъ” гособвинитель Виталий Хохрин. Как рассказали “Ъ” в суде, обвинение в использовании рабского труда (ст. 127.2 УК РФ) с Мошкова сняли.

Неоднократно судимого Виктора Мошкова задержали еще в 2013 году. Ему предъявили обвинение в целом ряде преступлений, наиболее тяжкое из которых — убийство. Как указывается в материалах дела, еще в 1998 году он застрелил двух молодых людей из противоборствующей криминальной группировки, подконтрольной вору в законе Юрию Бердышеву (Карзубый). В другом эпизоде дела говорится, что «авторитет» едва не проломил молотком голову жене своего племянника. В 2012 году Мошок, как первоначально считало следствие, завел себе раба. Бездомного он якобы заставлял работать в подсобном хозяйстве, избивая металлической трубой.

Когда «авторитет» сидел в СИЗО, с ним случился инсульт, который, согласно меддокументам, сказался на его психическом здоровье. В 2018 году эксперты признали Мошкова невменяемым, а Новосибирский облсуд освободил от наказания, отправив на принудительное психиатрическое лечение. В декабре того же года он сбежал из психиатрической больницы специализированного типа №6, распилив решетку в палате на первом этаже.

Его через несколько дней задержали в городе Куйбышеве Новосибирской области, где он ранее проживал. Повторная психиатрическая экспертиза, которую «авторитету» провели в столичном Центре им. В. П. Сербского, признала его полностью вменяемым. В январе 2019 года дело в отношении Мошкова направили в Новосибирский облсуд для нового рассмотрения.

О побеге Виктора Мошкова из тюрьмы читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Психбольница не удержала рабовладельца».

Константин Воронов, Новосибирск