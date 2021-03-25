Goldman Group: прибыль от безотходного производства

Одну из самых ярких за последнее время инициатив в развитии сельского хозяйства проявил холдинг Goldman Group. Разработка революционной для России «всеядной» биогазовой станции. К 2021 году на предприятиях сибирского агроноватора реализована казавшаяся фантастической программа безотходного производства. Сегодня этот опыт изучают специалисты из других областей, в том числе для решения проблемы утилизации мусора в городах.

Холдинг Goldman Group претендует на присвоение рейтинга ESG (Environmental, Social, Governance), оценивающего, в какой степени процесс принятия ключевых бизнес-решений в компании ориентирован на устойчивое развитие в экологической, социальной и экономической сферах. На фоне глобальных изменений климата и экологии, а также усиления значимости социально ответственного подхода к ведению бизнеса такая оценка свидетельствует о прогрессивном мышлении менеджмента компании.

Биогазовая станция расположена в селе Подсопки Сухобузимского района – в 70 км от Красноярска. Проезжающему рядом случайному человеку непросто догадаться, что за ограждением режимного объекта осуществляется рециклинг целого кластера крупных агропредприятий – ни резкого специфического запаха, ни дыма из труб. Специалисты холдинга изучили в свое время передовой европейский опыт, выбрали ключевым партнером лидера отрасли из Италии, а все технологии адаптировали под реалии сибирского климата. Здесь впервые в Европе и России реализована практика переработки не 1–2 базовых, а абсолютно всех видов отходов деятельности предприятий Goldman Group: свинокомплекса, хладобойни, мясоперерабатывающего комбината, элеваторного комплекса и др. Во время тестового периода работы биогазовой станции учтены все нюансы дальнейшей работы объекта, опробованы инновационные решения и достигнуты плановые показатели КПД. Так, Goldman Group в 2020 году достиг цели по нулевому уровню «отходов на полигон».

В результате рециклинга биогазовая станция выдает применяемый для удобрения посевных биогумус, пригодную по СанПиН для орошения полей техническую воду и метан. Выработанный из отходов газ на 100 % обеспечивает потребность крупного животноводческого объекта во время отопительного сезона.

Переработка отходов производится биологическим путем, без применения химических компонентов. Все процессы автоматизированы, в работе станции исключен человеческий фактор.

Помимо экологической безопасности предприятия, окружающей среды и ближайших населенных пунктов, биогазовая станция позволяет холдингу дополнительно генерировать прибыль. Экономия на утилизации отходов, их логистике и отоплении значительно снижает нагрузку на бизнес, повышая в конечном счете рентабельность производства. Это принципиально важный для Goldman Group пункт, выросший в стратегию – максимальная концентрация на маржинальности.

Важно, что такой подход подтверждается финансовыми результатами холдинга по МСФО за 2020 год: рост прибыли по всем направлениям бизнеса за счет снижения себестоимости.