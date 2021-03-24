В Самаре слетели «заплатки» после ремонта дороги на ул. Уральской

Жительница Самары пожаловалось чиновникам в соцсетях на новые повреждения дороги на ул. Уральской после ямочного ремонта. Работы проводились две недели назад, однако «заплатки» на восстановленных участках дороги исчезли. Об этом горожанка написала чиновникам в «Твиттере».

«Постоянные аварийные ситуации по разъезду со встречкой! К тому же все ямы не видны из-за луж!» – говорится в сообщении.

Департамент городского хозяйства и экологии подтвердил факт проведения аварийно-ямочного ремонт на указанном участке. Но, по словам чиновников, «новые разрушения появляются», и в настоящее время решается вопрос о проведении «аварийно-ямочного ремонта повторно».

Одним из самых ожидаемых в текущем году является ремонт Московского шоссе. Ранее чиновники назвали его сроки. Жители неоднократно жаловались на то, что на одной из главных улиц города после последнего ремонта образовалась колея. Власти пообещали устранить ее.

Георгий Портнов