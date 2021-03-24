Сбербанк обещает вложить 6,4 млрд рублей в берегоукрепление Нижнего Новгорода

Городская дума решила передать в областную собственность набережную Нижнего Новгорода на левом берегу Оки в районе, от метромоста до Молитовского моста и от Канавинского моста до улицы Марата. На правом берегу реки передаются противооползневые сооружения на участке от Большого Красного оврага до Лагерного оврага и соответствующие земельные участки под ними.

Получив права на объекты недвижимости, правительство Нижегородской области намерено выступить концедентом по договору со Сбербанком, дочерняя компания которого АО ИКС в феврале подала концессионную заявку о финансировании, создании и эксплуатации гидротехнических сооружений. По словам министра госимущества Сергея Баринова, только в один правый берег на укрепление трехкилометрового участка потенциальный концессионер обещает вложить 6,4 млрд руб., а власти рассчитывают получить капитальный грант по линии Ростуризма. И.о. управляющего Нижегородским отделением Сбербанка Александр Аменицкий добавил, что после заключения концессионного соглашения начнется проектирование и строительство: работы планируется завершить в трехлетнем горизонте. Параллельно инвесторам предложат проектировать и развивать свои объекты на набережной за берегоукрепительными сооружениями.

Иван Сергеев