Инвестор увеличит объем вложений в реконструкцию Окской набережной

Нижегородское АО ИКС (дочерняя организация ПАО «Сбербанк») намерена инвестировать 4 млрд руб. в реконструкцию берегоукрепительных сооружений в Нижнем Новгороде на участке от Канавинского до Молитовского моста на правом берегу Оки. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии по имуществу в городской думе. Ранее объем вложений оценивали в 3 млрд руб.

Предполагается, что работы по восстановлению берегоукреплений будут идти в рамках концессионного соглашения, заключенного на 10 лет. В рамках соглашения часть средств будут возвращены инвестору в виде прямых платежей из федерального бюджета. Еще часть инвестор сможет вернуть, разместив на набережной какие-то нестационарные объекты и рекламные конструкции. Финансовые детали соглашения пока еще обсуждаются.

В ходе заседания депутаты одобрили передачу берегоукреплений в областную собственность для заключения концессионного соглашения.

АО ИКС, по данным Kartoteka.ru, зарегистрировано 23 апреля 1996 года в Нижнем Новгороде. Уставный капитал — 119 тыс. руб. 100% принадлежат ПАО «Сбербан». Генеральный директор Артур Давыдов. По итогам 2019 года выручка компании составила 63,8 млн руб., что на 37% ниже, чем в 2018 году, убыток достиг 17 млн руб. Ранее ИКС именовалось АО «Ипотечная компания Сбербанка», выступало застройщиком ЖК «Караваиха» на проспекте Гагарина.

Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, правительство Нижегородской области готовится заключить концессионное соглашение с АО ИКС на реконструкцию берегоукрепительных сооружений правого берега Окс­кой набережной. После укрепления набережной в этом районе станет возможна реализация двух крупных инвестиционных проектов: АО «НКХП-Девелопмент» построит Bridgetown «Чайка», а АО «Черниговская набережная» — два жилых квартала с коммерческими площадями.

Андрей Репин