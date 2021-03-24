Победитель Формулы-1 возмутился дракой слонов в казанском цирке

Семикратный победитель Формулы-1 Льюис Хэмилтон возмутился дракой слонов, которая произошла в казанском цирке. Об этом он написал в своем Instagram.

Он отметил, что ежедневно он просыпается от некой человеческой жестокости. «Кто-нибудь знает, как мы можем остановить то, что происходит в России?» — отметил гонщик.

Напомним, драка слонов произошла в минувшее воскресенье в ходе дневного представления «Шоу слонов и магия цирка». Прямо на сцене подрались два слона, после чего они начали перелезать через борты и полезли в сторону зрителей, дойдя до первых рядов. Люди побежали наверх. Представление пришлось остановить. СКР и прокуратура начали проверки по факту случившегося.

"Ъ-Казань"