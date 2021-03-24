«Уральские авиалинии» закрыли рейс из Екатеринбурга в Минск из-за низкого спроса

Авиакомпания «Уральские авиалинии» закрыла рейс из Екатеринбурга в Минск из-за низкого спроса на билеты, сообщила пресс-служба перевозчика. «Возможно, вернемся к этому вопросу позднее, после снятия всех пандемийных ограничений»,— сказали “Ъ-Урал” в пресс-службе авиакомпании.

В январе правительство России разрешило авиакомпаниям возобновить международные полеты из Екатеринбурга. «Уральские авиалинии» планировали начать полеты из Екатеринбурга в Минск 11 февраля, однако позднее запуск рейса был перенесен на 4 марта из-за недостаточного спроса.

Михаил Мананников