На ООПТ в Сочи вредных насекомых планируют уничтожать химикатами

Для борьбы с новыми видами вредителей на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) Сочи планируется использовать химические препараты, сообщает “Ъ”.

Отмечается, что ранее борьба с насекомыми в заповедниках была ограничена, однако министерство приняло решение разрешить использование химикатов и биологической борьбы с насекомыми. Сейчас в Минсельхозе РФ подготовлен перечень химических препаратов, возможных для применения на ООПТ.

Как сообщает издание, администрация Сочи намерена выделить пять площадок, чтобы на них были проведены испытания воздействия химических препаратов на инвазивных вредителей и окружающую среду. По мнению специалистов, использование химикатов для борьбы с вредными насекомыми возможно при условии, что они не влияют токсично на окружающую среду.

При этом ученые Кавказского биосферного заповедника отмечают, что «применение химических препаратов возможно только на очень ограниченной территории». Ареал распространения инвазивных вредителей растет, поэтому может понадобиться большое количество химического препарата для обработки с воздуха. Специалисты для борьбы с насекомыми планируют выпускать в природную среду энтомофагов. На их закупку Сочинскому нацпарку уже выделено 3 млн руб.

С 2012 года в Сочи самшитовая огневка, пальмовый мотылек, каштановая орехотворка и другие вредители уничтожили и поразили несколько тысяч гектаров заповедных территорий. Они были занесены в Россию с импортным посадочным материалом.

Подробнее о планах по борьбе с вредителями на ООПТ читайте в материале “Ъ”: «Самшитовую огневку, пальмового мотылька и каштановую орехотворку ждет химическая атака».

Наталья Шинкарева