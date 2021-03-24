После вспышки АЧС на тамбовском предприятии «Черкизово» может быть возбуждено уголовное дело

Прокуратура Бондарского района Тамбовской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела направила «в орган предварительного расследования» материалы проверки по факту вспышки африканской чумы свиней (АЧС) на местной площадке ООО «Черкизово-свиноводство». В ведомстве отметили, что дело может быть возбуждено о подделке документации (ч. 1 ст. 327 УК РФ, до двух лет лишения свободы).

После вспышки АЧС в январе 2021 года прокуратура согласовала управлению Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям проведение внеплановой проверки «по фактам падежа поголовья животных и причинах возникновения очага инфекции». Ее результаты выявили «грубые нарушения» со стороны администрации ООО «Черкизово-свиноводство»: компания допускала «факты перемещения поголовья с откормочных площадок Липецкой области, где наблюдался высокий падеж животных». Кроме того, в систему ГИС «Меркурий» и в органы ветслужбы не были направлено сведения о падеже свиней.

Подробнее о перовой за пять лет в регионе вспышке АЧС читайте в материале “Ъ-Черноземье” «На Тамбовщине начинают забой».

Александр Прытков