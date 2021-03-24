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Экс-сотрудник нижегородского минимущества признал вину в превышении полномочий

Бывший начальник управления внутренней контрольной и ревизионной работы министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области Эльдар Кутуев, подозреваемый в превышении полномочий, полностью признал вину. Как сообщает телеканал «Кстати», об этом заявил адвокат подозреваемого Кирилл Куликов.

В настоящее время бывший чиновник доставлен из Москвы в Нижний Новгород, где ему 23 марта суд должен был определить меру пресечения. По словам господина Куликова, его подзащитный был задержан в Москве, прописан в Саранске, а суд идет в Нижнем Новгороде. «Защите необходимо собрать документы, характеризующие подозреваемого и предоставить документы о наличии на иждивении четверых детей и матери-инвалида. Суд пошел на встречу и отложил принятие решение о выборе меры пресечения»,— заявил адвокат.

Как сообщал “Ъ-Приволжье”, по версии следствия в октябре 2020 года Эльдар Кутуев зарегистрировал на подставное лицо фирму для участия в аукционе по установке и эксплуатации рекламных конструкций. Подконтрольная ему фирма, благодаря созданным условиям, выиграла аукцион и получила в аренду пять земельных участков на территории Нижнего Новгорода. Установлено, что одной из коммерческих фирм также причинен ущерб на сумму 150 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело.

Андрей Репин


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