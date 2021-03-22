Экс-сотрудника нижегородского минимущества подозревают в превышении полномочий

В отношении бывшего начальника управления внутренней контрольной и ревизионной работы министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области Эльдара Кутуева возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

По версии следствия, в октябре 2020 года Эльдар Кутуваев зарегистрировал на подставное лицо фирму для участия в аукционе по установке и эксплуатации рекламных конструкций. Подконтрольная ему фирма, благодаря созданным условиям, выиграла аукцион и получила в аренду пять земельных участков на территории Нижнего Новгорода.

«Противоправные действия подозреваемого повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства. Уже установлено, что одной из коммерческих фирм также причинен ущерб на сумму 150 тыс. руб.»,— сообщили в СУ СК.

Следователи СК совместно с сотрудниками регионального УФСБ проводят обыски, в том числе в офисах минимущества. Изымаются необходимые для следствия документы.

Эльдар Кутуваев был уволен из министерства в январе 2021 года. Если его вина будет доказана, ему грозит наказание вплоть до четырех лет лишения свободы.

Анастасия Еремина